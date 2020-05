Laagendalsposten reduserer til fire utgåver i veka

innenriks

– Det blir like mykje innhald som tidlegare, og fredagsavisa gjer vi til den nye, fyldige helgeavisa, seier ansvarleg redaktør Jørn Steinmoen i ei pressemelding.

Redaktøren seier laagendalsposten.no er den viktigaste kanalen, og at nettsida får mykje meir å seie for prioriteringane som blir gjorde.

Koronakrisa har vore ein medverkande faktor til reduseringa.

– Vi har dessverre mista ein betydeleg del av annonseinntektene våre dei siste to månadene, og dei er viktige for å finansiere journalistikken. Ein nedgang i talet på utgivingar var på trappene for oss, men koronakrisa gjer at det er viktig å ta grep no for å vidareutvikle Laagendalsposten, seier Steinmoen.

I pressemeldinga blir det opplyst om at tillitsvalde og tilsette har vore involverte i prosessen. Endringa skjer 9. juni.

(©NPK)