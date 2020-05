Hackingforsøk mot NUPI

innenriks

Inntrengingsforsøka vart oppdaga då fleire tilsette fekk tilgangskode på tekstmelding som dei aldri bad om, opplyser kommunikasjonssjef Åsmund Weltzien i NUPI til Dagens Næringsliv.

NUPI har i lengre tid opplevd forsøk på å trengje inn i skya til instituttet hjå Microsoft og chatteprogrammet Teams. Ingen av forsøka har så langt lykkast. Det er ikkje kjent om angrepa er målretta mot NUPI, og instituttet kjenner ikkje til kven som prøver å få tilgang.

– Vi vart faktisk tipsa om at dette var i ferd med å skje frå søsterinstituttet vårt i Danmark, så vi var godt førebudde på det før det byrja hos oss, seier Weltzien.

Direktør Bente Hoff i Nasjonalt cybertryggingssenter vil ikkje kommentere angrepa mot NUPI, men seier at det er mykje aktivitet akkurat no, og at dei får mange førespurnader.

I 2017 måtte Politiets tryggingsteneste og Nasjonalt tryggingsorgan bidra då NUPI vart utsett for eit dataangrep over fleire månader. Det vart anteke at ein utanlandsk etterretningsaktør stod bak. Weltzien meiner at det sannsynlegvis var ein austleg hackarfabrikk.

– Samanlikna med dette verkar desse angrepa meir generelle, seier Weltzien.

