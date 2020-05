Høie varslar nye råd for fritidsreiser fredag

innenriks

– Dette vil gjere det lettare å planleggje sommarferien på ein trygg måte, sa Høie på pressekonferansen til regjeringa om koronasituasjonen måndag.

Det er Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet (FHI) som står bak utarbeidinga av dei nye fritidsreiseråda.

Høie viser til at både sal og utleige av bubilar har skote i vêret. Det same gjeld utleige av hytter og feriebustader langs norskekysten.

– Dette kan nok komme av at vi tidlegare har signalisert at dette teiknar til å bli ein sommar for noregsferie, seier helseministeren.

