Gjellestadskipet skal gravast ut

Det er i revidert nasjonalbudsjett at regjeringa løyver 15,6 millionar kroner til arkeologisk utgraving av vikinggrava. Utgravinga startar allereie i juni.

– Det finst svært få bevarte vikingskip i verda, og all ny kunnskap om desse bidreg til ei utvida forståing av samfunnet i vikingtida, seier direktør Håkon Glørstad ved Kulturhistorisk museum i ei pressemelding.

Prøveutgravinga i fjor viser at skipsgrava er svært utsett for nedbryting, og det har derfor vore viktig å komme i gang med utgravinga før det er for seint. Sjølve utgravinga er berekna å ta fem månader.

Skipet ligg nedgrave på eit jorde i Gjellestad i Halden kommune, der det vart funne i 2018. Gjellestadskipet er omtrent like stort som Gokstadskipet og Osebergskipet.

