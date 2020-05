FHI fryktar utbrot av legionella som følgje av korona

innenriks

Under pandemien har ei rekkje bygg som symjehallar, hotell, treningssenter og næringsbygg stått ubrukte i lengre tid. Då kan det ha samla seg legionellabakteriar i røyrsystema, åtvarar FHI.

– Det er nødvendig å minne om førebyggjande tiltak mot legionella i det interne røyrsystemet til bygga i perioden bygget er stengt, og kva tiltak som må setjast i verk før gjenopning, heiter det i ei pressemelding måndag.

Legionella veks i stillståande temperert vatn, til dømes i ein dusj som ikkje er i bruk over lengre tid. Bakterien kan smitte gjennom svært små dropar (aerosolar) som blir danna i dusjen og pusta inn.

Legionellabakterien kan føre til lungebetennelse og i enkelte tilfelle alvorleg sjukdom med behov for innlegging på sjukehus.

– I ei tid med stort press på helseføretaka kan enkle førebyggjande tiltak vere ekstra viktige for å hindre at personar vil trenge medisinsk hjelp av andre årsaker enn covid-19, skriv FHI, som tilrår jamleg gjennomspyling av alle tappepunkt for å unngå stillståande vatn i stengingsperioden.

