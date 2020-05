Erna Solberg fekk klar melding frå elevane: – Herleg å vere tilbake på skulen

innenriks

– Tilbakemeldingane er at dette har gått mykje betre enn det vi kunne ha frykta. Veldig mange skular har gjort ein fantastisk innsats, seier Solberg til NTB.

Saman med kunnskapsminister Guri Melby (V) tok ho måndag turen til austkantskulen Apalløkka for å sjølv oppleve korleis skulane har førebudd seg på gjenopninga etter åtte vekers koronastenging. Denne veka er tusenvis av skuleelevar tilbake på skulebenken, og ni av ti foreldre seier at dei er positive til å sende barna på skulen.

– Etterlengta

Apalløkka ungdomsskule har 407 elevar frå 8.- til 10.-klasse og 55 tilsette. Under vitjinga tok statsministeren seg tid til å snakke med både leiinga, lærarar, foreldre frå FAU og ikkje minst elevane sjølv.

– Hovudinntrykket er at skuleopninga var etterlengta. Skule er viktig for alle barn, kanskje særleg på den sosiale fronten, seier Solberg.

I inngangspartiet var girlander med «VELKOMMEN TILBAKE» hengde opp, medan både trapper og korridorar var metermerkte med grøn tape.

Opp trappene til tredje etasje var det likevel få av dei vaksne i følgjet til Solberg som greidde å halde den pålagde meteren.

– Gått utruleg bra!

Rektor Elisabeth Dollum gleder seg stort over å sjå elevane att og er ikkje uroleg for læringa dei siste fem vekene av skuleåret. Men åtte veker med heimeundervisning har gått utruleg bra, meiner ho.

– Det seier både elevar, lærarar og føresette. Men det er enormt godt å få dei tilbake! seier ho.

Sjølv seier elevane dei har opplevd å få betre kontakt med lærarane i karantenetida gjennom hyppige telefonsamtalar.

– Å ha eit godt forhold til læraren skaper tryggleik. Det har hjelpt på motivasjonen, seier elevrådsleiar Helen Hanini Jeiharan.

Men mange av avgangselevane er skuffa over at dei ikkje får gå opp i munnleg eksamen, fortel rektor.

– Vi er litt lei oss for det. For det er jo ein festdag, der elevane har førebudd seg godt og ofte er veldig nøgde med eigen innsats, seier Dollum.

Halde meteren

I eit hjørne av skulegarden er klasse 10 C i gang med gymtime. Gymmen føregår utandørs sidan gymsal og garderobar er stengde av smittevernomsyn.

– Er det bra å vere tilbake på skulen, spurde statsministeren.

– Ja! svara elevane unisont.

– Greier de å halde avstand, då?

– Nei! var det like unisone svaret.

– Trudde de at de skulle sakne skulen så mykje?

– Nei. Det er herleg å få vere saman med klassen og få litt sosial trening, svara elevane.

Største utfordring

Forskarar meiner at skulane har fått for lita tid til å førebu skuleopninga og innhaldet i undervisninga i resten av skuleåret, og fryktar dette vil gå ut over dei fagleg svakaste elevane.

På spørsmål frå NTB om skulane kunne ha opna litt tidlegare, svarer Solberg:

– Eg trur dette kom på eit rett tidspunkt, eg.

– Tilrådinga var jo å starte med 5.–7.-klasse litt tidlegare. Men det var praktisk å vente for at skulane skulle kunne få øve seg litt. Vi har valt å ta alle tilbake no fordi det jo har vore eit mål.

– Kva blir dei største problema i tida framover?

– Den største utfordringa vil vere dei elevane som slit litt. Nokon har faktisk blomstra i denne tida, men det er òg nokon som har falle meir frå, seier Solberg.

