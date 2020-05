Forbrukarrådet vil ha forbod mot kommersiell gentesting av barn

innenriks

På verdsbasis har over 25 millionar menneske teke ein kommersiell heimetest av genane sine. Blant dei er rundt 320.000 nordmenn. Direktør Inger Lise Blyverket i Forbrukarrådet meiner testinga utgjer ein trussel for norske barn.

– Mange foreldre vurderer det som aktuelt å genteste eige barn, men ein kan ikkje alltid sjå ut over konsekvensane av eit slikt val. Då meiner vi at barnets beste må telje så mykje at det faktisk må innførast eit forbod, seier ho til NTB.

Om ein tek ein slik test, kan DNA-koden bli vidaresend til kommersielle aktørar og misbrukt, åtvarar Forbrukarrådet. Svara er heller ikkje til å stole på og kan gi falsk tryggleik eller grunnlaus uro, meiner dei.

– Livsstil er viktigare

Overlege Benedicte Paus ved avdeling for medisinsk genetikk ved Oslo universitetssjukehus har sett nærare på resultat frå ein av dei vanlegaste testane. Ho fortel at testen undersøkjer normal variasjon i DNA-et.

– Dette er variasjonar som folk opplever som viktigare enn dei er, seier ho til NTB.

Testen som ho har kika nærare på, gav testpersonen ein skår på sjukdommar som crohns, alzheimer, parkinson og blodpropp.

– Problemet med desse testane er at dei har lite å kunne konkludere med om sjukdom, sjølv om dei er teknisk ok. Ved multifaktorielle sjukdomar blir risiko påverka av eit ukjent tal genetiske faktorar og samspelet mellom desse, som er ukjent i dag, seier Paus, som sit i Bioteknologirådet. Rådet har òg ønskt å forby foreldre å genteste barna sine.

Ifølgje overlegen var det ikkje alle testane som sa kor mykje genane har å seie for risikoen for å utvikle sjukdomen som det vart testa for, men at risikoen er oftast svært liten. For mange sjukdomar spelar livsstil ei vel så stor rolle. Viss ein røykjer, aukar det risikoen for ei rekkje sjukdomar langt meir enn det genmaterialet gjer, seier Paus.

Får tilbod gjennom helsevesenet

– Ingen av dei eg jobbar saman med, ville ha bestilt ein slik test fordi vi veit at familiehistorie og velkjende livsstilsfaktorar er mykje viktigare for desse multifaktorielle sjukdomane, legg ho til.

Paus argumenterer vidare for at om det er opphoping av sjukdom i ein familie, kan ein uansett gjennom helsevesenet få tilbod om genetisk rettleiing og undersøkingar for å greie ut risiko for sjukdom.

Kommunikasjonsdirektør Rafi Mendelsohn i MyHeritage, som er ein av dei største leverandørane av slike testar i Noreg, avviser påstandane frå Paus og viser til ei nettside der kundane til selskapet fortel at gentesten har redda livet deira og forbetra livskvaliteten.

Når det gjeld eit mogleg lovforbod mot kommersiell gentesting av barn, meiner selskapet at dette er opp til norske styresmakter.

Vil spreie medvit

Ifølgje ei undersøking som Forbrukarrådet har gjort, kan 40 prosent av alle nordmenn i utgangspunktet tenkje seg å ta ein gentest. Men mange ombestemmer seg når dei får høyre kva dei risikerer.

– Då er det éi gruppe vi meiner må vernast, og det er barna. Dei kan ikkje ta gode, informerte val rundt dette. Og kven veit kva dører resultata kan stengje for dei i framtida? Dei kan miste moglegheita til ei helseforsikring eller ein jobb dei vil ha, seier forbrukardirektøren.

Regjeringa: Uaktuelt

Helseminister Bent Høie (H) sa seinast i januar at det ikkje er aktuelt med eit forbod mot kommersiell gentesting av barn. Statssekretær Inger Klippen (H) i Helse- og omsorgsdepartementet meiner foreldre er i stand til å ta gode avgjerder for barna sine, også i spørsmål om gentesting.

– Foreldreansvaret skal utøvast ut frå interessene og behovet til barnet, og det skal òg takast omsyn til retten barnet har til personvern, seier Klippen.

Ho opplyser vidare at Helsedirektoratet har fått eit oppdrag om å auke den generelle kunnskapen i folket om kva genetiske undersøkingar tyder.

– Dette er tiltak som eg vurderer meir formålstenleg enn å straffe foreldre som vel å utføre ein sjølvtest på barnet sitt.

