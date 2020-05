Mange nordmenn planlegg noregsferie – Lofoten på topp

innenriks

Styresmaktene rår mot reiser til utlandet som ikkje er strengt nødvendige på grunn av koronakrisa. Difor er nordmenn bedne om å planleggje for noregsferie i år.

I ei fersk undersøking gjennomført av Norstat på oppdrag frå Finn reise svarer tre av fire nordmenn at dei planlegg å ta ut sommarferie i år. 73 prosent av dei vil reise på noregsferie.

– Reisebransjen har vore særs hardt ramma av koronakrisa. Men fordi mange nordmenn no skal halde til sommaren i Noreg, ser vi at interessa for feriereiser rundt om i landet har teke seg veldig opp, seier kommersiell direktør Terje Berge i Finn reise.

Flest vil til Lofoten

I ei anna undersøking som er gjennomført av Norstat på vegner av ABC Nyheter, svarer tre av ti nordmenn at dei vil dra til Lofoten i sommar.

– Det betyr veldig mykje for oss at mange nordmenn vil komme til Lofoten, seier ordførar Frank Johnsen (Sp) i Vågan kommune.

– Vi har eit reiseliv som har lege nede sidan 12. mars. Vi har avlyst mange festivalar. Vi har store mengder hotell og reiselivsanlegg som står tomme. Vi er veldig positive til å ta imot turistar, seier ordføraren.

Hytter på Sørlandet

I Finn-undersøkinga hamnar Lofoten på førsteplass over nordmenns draumedestinasjoner i eige land. På andreplass hamnar Nord-Noreg generelt, medan Svalbard hamnar på ein tredjeplass.

Sørlandet hamnar på fjerdeplass, og mange planlegg å leige hytter langs kysten i sommar. Særleg er områda rundt Kragerø, Kristiansand, Hvaler, Risør og Arendal populære.

– Så populære at mange av hyttene vart fullbooka allereie tidleg i april, seier Berge i Finn reise.

