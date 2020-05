LO ber regjeringa dekke koronaunderskotet til kommunane på 20 milliardar

innenriks

Det er ei utrekning frå KS som viser at norske kommunar ligg an til å tape opptil 27 milliardar kroner i inntekter og auka utgifter som følgje av koronautbrotet. Gjennom krisepakka har regjeringa lova å dekke 6,15 milliardar av dette og elles bede kommunane om å effektivisere drifta, skriv Klassekampen.

LO-leiar Hans-Christian Gabrielsen seier det kan føre til permisjonar og tap av offentlege arbeidsplassar og viser til tilbakemeldingar frå ordførarane i landet som er bekymra for økonomien. Fleire kommunar har allereie svært høg arbeidsløyse.

– Det er viktig at regjeringa kompenserer fullt ut det kommunane no taper. Det betyr at kommunane må tilførast fleire titals milliardar ekstra i 2020, seier LO-leiaren.

Fagsjef i KS, Kjell Erik Saure, forklarer kva som kan skje dersom ikkje allereie hardt pressa kommunar får dekka det økonomiske tapet.

– Alternativet er at ein må stramme til i sektoren og kutte i tenester som er viktige for folk. Eller bremse og gjere færre innkjøp og investeringar. Det vil bremse aktiviteten i norsk økonomi, seier Saure.

(©NPK)