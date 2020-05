15 millionar til kamp mot innleigesnusk

innenriks

– Det har kome eit nytt regelverk for innleige. No har Arbeidstilsynet og Petroleumstilsynet fått ansvar for å sjekke at regelverket er følgt. For å sjekke det treng dei òg ekstra pengar, seier arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) til NTB.

Pengane skal gå til førebuing og innføring av den nye tilsynsoppgåva. Tilsyna kan gi pålegg og reaksjonar når dei finn ulovleg bruk av innleige.

Isaksen peikar på at det har vore sterk vekst i innleige i norsk næringsliv dei siste 20 åra.

– Innleige som er lovleg, nødvendig og viktig, er ikkje noko problem. Men der verksemder bryt innleigereglane, eller useriøse aktørar står bak, mange av dei med utanlandsk arbeidskraft, vil Arbeidstilsynet no ha både heimel og ressursar til å gå inn og finne ut av og slå ned på det.

Stortinget stramma i fjor opp regjeringsforslaget til skjerpa regelverk. Saka er betent politisk, og venstresida vil ha endå strengare avgrensingar.

– Bemanningsbransjen og innleige er ein både lovleg og viktig bransje i norsk næringsliv. For verft, som har veldig store svingingar i ordrebøkene, kan det vere heilt avgjerande å ha moglegheit til å leige inn i periodar, minner Isaksen om.

Han meiner den seriøse delen av bransjen bør vere oppteken av at det blir slått ned på useriøse aktørar.

