Dermed er det registrert to færre døde i drukningsulykker så langt i år, samanlikna med same periode i fjor, ifølgje månadsstatistikken til Redningsselskapet. Alle dei 19 var personar over 20 år.

Av dei sju registrerte drukningsdødsfalla i april, skjedde fire etter fall frå land. Ein person drukna frå ein fritidsbåt, medan ein annan fall mellom ein taubåt og ein lekter. Den siste vart funnen etter å ha gått gjennom isen i samband med isfiske.

