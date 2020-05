Riksantikvaren fredar Trandumskogen

innenriks

Skogen vart brukt som rettarstad av den tyske okkupasjonsmakta under andre verdskrigen, og i mai 1945 vart ein av dei første tyske massegravene i Noreg oppdaga her.

Totalt 173 norske statsborgarar, 15 russarar og 6 britar mista livet på denne rettarstaden. Mange var dømde til døden av tyskarane, men mange vart òg avretta utan dom. Etter krigen vart norske landssvikfangar og leiande NS-folk brukte under oppgravinga av grava. Vidkun Quisling var ein av dei som vart henta til staden for å sjå på oppgravinga.

Dei døde vart etter slutten av krigen identifiserte og flytta til heimstadene sine.

– Sentral plass

− Trandumskogen har ein sentral plass i forteljinga om andre verdskrigen i Noreg. Området har sterk nasjonal og internasjonal symbolverdi og er ein viktig minnestad over dei mange som mista livet her, seier riksantikvar Hanna Geiran i ei pressemelding.

Fredinga skjer på frigjeringsdagen 8. mai. Det var planlagt ei større markering i samband med dette, men til liks med andre større arrangement som skulle markere 75-årsjubileet, er òg denne markeringa utsett inntil vidare.

Fredinga omfattar rettarstaden med gravmarkørar, ein tankskytebane og ein seremoniplass. Skytebanen vart brukt til å kamuflere skytestøy frå avrettingane. Tankskytebanen er den einaste kjende, bevarte skytebanen av slaget sitt.

Nasjonalt minnesmerke

Trandumskogen har allereie status som nasjonalt minnesmerke, og i 1954 avduka kronprins Olav eit monument på seremoniplassen. Minnesmerket vart laga av Per Palle Storm i lys granitt frå Iddefjorden ved Halden.

Dei fleste av dei drepne nordmennene var motstandsfolk, medan russarane var fangar i tyske fangeleirar som hadde prøvd å flykte. Fem av britane hadde vorte arresterte for å planleggje å sprengje tungtvassanlegget på Vemork, og den sjette briten var delaktig i eit sabotasjeforsøk på slagskipet Tirpitz.

Blant nordmennene som vart avretta i Trandumskogen, var 18 unge menn frå Telavåg på Sotra som vart skotne her i 1942 som represaliar etter at to tyske politifolk frå Gestapo vart drepne under ei skotveksling med norske motstandsmenn frå Kompani Linge.

Utsletta bygd

Tyskarane plyndra, brann og øydela alle hus i Telavåg etter den mislykka motstandsaksjonen. 78 menn mellom 16 og 60 år vart sende til Sachsenhausen. 31 av dei overlevde ikkje. Kvinner og barn vart arresterte som gislar og halde fanga i over to år.

Telavåg-tragedien er sett som den verste hemnaksjonen i Noreg under den andre verdskrigen. Bygda vart bygd opp att etter krigen.

Trandumskogen er eit populært turområde og tilgjengeleg for ålmenta. Fredinga får ingen konsekvensar for tilgangen til staden, opplyser Riksantikvaren.

