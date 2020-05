Moldejazz gjennomfører festival i juli

innenriks

Festivalen blir lagt til veke 29, medan festivalprogrammet blir klart i veke 21, opplyser festivalsjef Hans-Olav Solli i ei pressemelding.

– Dette blir ei mindre utgåve av den opphavleg planlagde jubileumsfestivalen, men det blir like fullt eit fyldig jubileumsprogram med ei rekkje bestillingsverk og premierer. Gjennomføringa av festivalen skaper positive ringverknader for både musikarar og leverandørar, som på denne måten får betalte oppdrag. Det er òg viktig for Molde by og ikkje minst for det store publikummet vårt at vi no er i stand til å gjennomføre festival, seier Solli.

