Forhandlingane mellom Noreg og Storbritannia i gang

Saman med dei andre EØS/EFTA-landa Island og Liechtenstein, innleidde dei norske sjefforhandlarane prosessen som skal vidareføre samarbeidet med Storbritannia etter brexit. Ein avtale må vere på plass innan utgangen av året når overgangsperioden etter Storbritannias utmelding frå EU vil vere over.

På grunn av koronautbrotet vart det forseinka oppstartsmøtet torsdag gjennomført som fjernmøte.

– Samtidig er det avgjerande for forholdet vårt til Storbritannia at vi får på plass gode ordningar òg etter brexit, så eg er glad for at vi likevel kan snakke saman ved hjelp av videokonferansar, seier utanriksminister Eriksen Søreide i ei fråsegn frå Utanriksdepartementet.

Noreg eksporterer olje, gass og varer til Storbritannia for 181 milliardar kroner. I tillegg sel norsk næringsliv tenester for 38 milliardar kroner på den andre sida av Nordsjøen. Motsett veg importerer Noreg varer og tenester frå Storbritannia for omtrent 85 milliardar kroner.

– Storbritannia er ein av dei viktigaste samarbeidspartnarane våre, og regjeringa ønskjer å verne eit tettast mogleg forhold mellom våre to land òg etter brexit. Det er eit omfattande arbeid som ligg føre oss, som reflekterer det breie og gode forholdet vi har til Storbritannia, seier Søreide etter oppstartsmøtet.

Det er den erfarne diplomaten Atle Leikvoll, som heilt sidan 2017 har hatt hand om Noregs interesser i samband med brexit, som leier den norske forhandlingsdelegasjonen. Tidlegare har Leikvoll mellom anna vore EU-ambassadør og generalkonsul i New York, og har òg leidd norske forhandlingar i G20-samarbeidet.

