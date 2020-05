FHI: Smitten var på retur allereie før 12. mars

innenriks

– Vi veit i dag at det er sannsynleg at dei tiltaka som vart sett inn før 12. mars, også verka, seier FHI-direktør Camilla Stoltenberg til NTB.

Ho viser til ei ny risikovurdering som vart lagt fram torsdag kveld. Der kjem det fram at smittetalet (R) truleg allereie hadde sokke frå 3,1 til rundt 1,1 då dei mest omfattande tiltaka i fredstid vart sett i verk 12. mars.

Dermed skulle det ikkje mykje til for å presse smittetalet ned under den «magiske» grensa 1,0.

Ny kunnskap

– Det vi hadde i starten, var ein veldig fart, ein veldig auke. Men vi hadde jo ikkje høge tal. For det rakk vi ikkje før tiltaka vart sette inn, seier Stoltenberg, som understrekar at FHI ikkje hadde sikre data den gong. Det er først i ettertid det har komme fram at smittetalet byrja å synke allereie før 12. mars.

– No har vi klare indikasjonar på det. Og så heldt det fram å falle, seier Stoltenberg.

Smittetalet viser kor mange personar kvar koronasmitta i snitt gir viruset vidare til. Det samla talet smitta vil auke så lenge talet ligg høgare enn 1,0. Motsett vil det samla talet smitta gå ned når talet ligg lågare enn 1,0.

I dag er smittetalet i Noreg nede i anslagsvis 0,49. Men då smitten først kom til Noreg, kan det ha vore oppe i heile 3,52.

Liten effekt av harde tiltak

I dei nye analysane frå FHI kjem det òg fram at tiltaka som vart innførte først, truleg har hatt større effekt enn mange av tiltaka som vart innførte 12. mars.

Dei tidlege tiltaka var enkle hygieneråd som hyppig håndvask, hoste i olbogen og unngå å handhelse, kysse og klemme. I tillegg vart det sett i verk testing og isolering av smitta, og dessutan smittesporing og karantene for personar som hadde vore i nærkontakt med smitta, noko FHI meiner har hatt stor effekt.

FHIs dom over tiltaka som vart innførte 12. mars, er varierande.

Fleire av tiltaka – især stenging av barnehagar og grunnskulen – meiner FHI har hatt liten effekt, samtidig som dei sosiale og økonomiske skadeverknadene har vore enorme, med fleire hundre milliardar i krisepakkar og over 400.000 nordmenn i Nav-kø.

Politisk press

Statsminister Erna Solberg (H) erkjenner at det i stor grad var politisk press som gjorde at regjeringa valde å stengje ned 12. mars.

– Ja, det var press på å stengje, men heile denne vegen har det jo vore ei læringsskurve, både for oss politikarar og for fagfolka. Då kan det godt tenkjast at vi har gjort feil på vegen, seier Solberg til NTB.

– Kor realistisk er det at det kjem ein ny nedstengning ved eventuelle nye smitteutbrot?

– Vi kan stramme til igjen viss smitten byrjar å gå. Men vi håper jo at karantene, isolasjon og intensiv testing kan gjere at vi ikkje treng å stengje så mykje ned som i denne runden.

FHI: Vil vare i mange år

I risikovurderinga understrekar FHI at befolkninga må førebuast på at koronaepidemien vil vare lenge. «Det er flere år til denne epidemien er over!» skriv forskarane.

FHI anslår at 51.000 nordmenn har vore smitta, og 15 prosent av tilfella er stadfesta. Det låge talet inneber at få har vorte immune.

– Det er veldig sannsynleg at vi får oppblussing av smitte, fordi det er så få som har vore smitta, seier Stoltenberg.

Men gjennom testing og overvakingssystem vil det vere mogleg å stanse eit utbrot før spreiinga blir kraftig, meiner FHI-sjefen.

