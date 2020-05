Enklare å utnemne advokat ved brot på utlendingslova

innenriks

Justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H) seier det har vore ulik praksis i dei ulike tingrettane.

– Når ein utlending blir arrestert etter brot på utlendingslova, treng vedkommande ein advokat. I dag er det ulik praksis i dei ulike tingrettane, noko som medfører at utlendingen ikkje alltid får utnemnt ein advokat med ein gong. Det ryddar vi no opp i ved å regelfeste prosedyrane, seier Mæland.

Utgangspunktet er framleis at ein advokat skal utnemnast av retten, men at politiet kan stå for utnemninga dersom behovet oppstår utanfor opningstida til retten, eller om det er forhold som tilseier at retten ikkje straks kan behandle kravet.

Fristen for å sende inn høyringssvar er 20. august.

(©NPK)