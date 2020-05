innenriks

Oppfatninga til folk kjem fram i målinga Norsk koronamonitor har utført av Opinion etter pressekonferansen til regjeringa torsdag om gjenopning av Noreg.

Av dei spurde meiner 25 prosent at gjenopninga av samfunnet etter koronautbrotet skjer for fort, 64 meiner takta er riktig, medan 12 prosent meiner det går for sakte.

Det er særleg unge under 30 år som er bekymra for at opninga går for fort, seier seniorrådgivar Ola Gaute Aas Askheim i Opinion.

