Du slepp kø i underhaldningsparken i sommar

Med eit smil om munnen kunngjorde statsminister Erna Solberg (H) at norske underhaldningsparkar kan halde ope igjen frå 1. juni. Heilt vanleg blir likevel sommaren ikkje. Norske underhaldningsparkar har jobba tett saman om ein intern rettleiar for å ta vare på smittevern- og hygieneomsyn.

Kongeparkens «leikemeister» Håkon Lund jublar over kunngjeringa til regjeringa. Han opplyser at gjestene må bestille billettar på førehand før dei skal i underhaldningsparken utanfor Stavanger.

– Då kan vi ha kontroll på kor mange gjester vi har, og leggje betre til rette for dei som kjem, seier Lund.

I tillegg vil matbestilling no skje gjennom ein app, og det vil vere langt fleire stader i parken der ein kan ete medbrakt. Parken vil òg innføre ei tidsbestillingsordning for attraksjonane, slik at køane skal bli kortast mogleg.

Desinfisering mellom kvar tur

Smittevernet skal takast vare på gjennom fleire tilsette, ei rekke stasjonar med desinfeksjonsmiddel rundt omkring i parken, og hyppig desinfisering av attraksjonane.

– Familiegrupper må køyre saman. Familien vil komme til ein attraksjon som nettopp har vorte desinfisert, og så vil kontaktflatene bli desinfiserte når dei forlèt attraksjonen igjen, forklarer «leikemeisteren».

Også Hunderfossen Familiepark utanfor Lillehammer jublar over avgjerda til regjeringa. Direktør Hogne Høstmælingen fortel at parken opnar i helga 6.–7. juni, og vil oppmode sterkt til digitalt kjøp.

– Vi jobbar med ei køløysning for dei store attraksjonane. Det er òg ein fordel at norske underhaldningsparkar har forholdsvis store friareal å boltre seg på, seier Høstmælingen.

Ingen dag for russen

Tusenfryd-direktør Bjørn Håvard Solli seier dei treng eit par dagar for å finne ut av detaljane i avgjerda til regjeringa. Men også i underhaldningsparken utanfor Oslo er ein glad for å få opne igjen.

– Vi trur vi kan vere eit godt tilbod til barn og vaksne, og familiar som treng ein arena å hyggje seg saman på. Bodskapen vart motteke med stor glede.

Tusenfryd har tradisjonelt hatt arrangementet Russens dag, som i år skulle arrangerast 30. april, men i staden vart avlyst. Solli seier det ikkje er aktuelt å ta opp att arrangementet seinare.

– Det har å gjere med at det er ein ganske atypisk dag for oss, med konsertar og underhaldning. Mange menneske samlast på same stad i parken, medan gjestene til vanleg er spreidd rundt omkring, seier Solli.

