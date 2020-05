Destilleri gjekk frå gin til rekordproduksjon av handsprit

innenriks

Det vesle destilleriet OSS Craft Destillery/ Norsk Spritproduksjon i Blomsterdalen i Bergen var i ferd med å permittere heile staben då koronaviruset sette ein stoppar for omsetninga. Men dei tilsette heiv seg rundt og endra rutinane då det nasjonale behovet for handsprit vart umetteleg og akutt.

På kort tid gjekk nisjebedrifta vekk frå edle, raffinerte dropar av gin som er prislønt i internasjonale konkurransar, og over til rein spritproduksjon i stor skala. Etter seks veker er staben auka med fire tilsette, og produksjonen har nådd 100.000 liter desinfiseringsmiddel, melder Bergensavisen.

– Etterspørselen har vore og er framleis stor. Vi har no fått etablert gode rutinar, og effektiviteten vår har gått opp, slik at vi no har kapasitet til å levere til alle lag, foreiningar og bedrifter som skulle trenge, seier produksjonssjef Torstein Skagseth til avisa.

Han ser ikkje bort frå at bedrifta vil halde fram med handsprit etter at koronakrisa er tilbakelagt.

(©NPK)