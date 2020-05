Ap krev svar om dei enorme Equinor-tapa i USA

innenriks

– Det er rett og slett sjokkerande lesnad og det vi no høyrer, er at dei tinga som blir avdekte av Dagens Næringsliv, har vore kjent i mange år, sa energi- og miljøpolitisk talsperson Espen Barth Eide i Arbeidarpartiet då han var gjest i Politisk kvarter fredag morgon.

Han siktar til avsløringane i Dagens Næringsliv denne veka, om at den norske oljegiganten Equinor har tapt rundt 200 milliardar kroner dei 20 åra konsernet har vore i den amerikanske marknaden. Tapa kjem ikkje berre av feilslåtte investeringar i ein periode med oljeprisar over 100 dollar fatet, avsløringane vitnar om rot, ukultur, sløsing og inkompetanse, ifølgje den politiske redaktør Frithjof Jacobsen i avisa.

Equinor stadfestar

Konsernet har brukt store ressursar på å rydde opp etter at dei enorme tapa kom for ein dag i 2013 og etter oljepriskollapsen i 2014, ifølgje informasjonsdirektør Bård Glad Pedersen. Han peikar på at delar av dei kjem av tidspunktet det dåverande Statoil gjekk inn i USA på – då kostnadsnivået og oljeprisane stod i taket – men medgir at det var betydelege «internkontrollutfordringar» i USA.

– Internkontrollsystema våre oppdaga problem i 2013 og på starten av 2014. Då skjøna vi omfanget av dette, at vi hadde nokre alvorlege utfordringar mellom anna knytt til kostnader på ei rekkje område. Det var heilt uakseptabelt og måtte takast tak i. Det andre var at det ikkje var god nok kontroll på dei økonomiske systema, noko som var heilt nødvendig å ta opp, seier Pedersen.

– Eg er glad for at Equinor og Pedersen no legg seg flate og på ein måte stadfestar innhaldet i historia og seier at dette tek ein tak i, seier Eide.

Krev svar

Han poengterer likevel at staten eig to tredelar av Equinor, eit norsk selskap som «skal representere nokre grunnleggjande norske verdiar», og varslar oppvask. Den raudgrøne regjeringa, der også Eide var statsråd, styrte landet i åtte av dei 20 åra det er snakk om.

– Kva visste regjeringa om dette? Er det noko i styringsdialogen som har gått feil, eller er det tvert imot at ein synest dette var greitt og berre overlét til leiinga å rydde opp i dette? Det kjem mange viktige spørsmål i oppfølginga av dette, sa Eide.

Olje- og energiminister Tina Bru (H) ville ikkje delta i Politisk kvarter, men seier ho vil informere Stortinget dersom det kjem spørsmål derifrå.

