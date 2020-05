Rimfrost sigra mot Aker Biomarine i lagmannsretten

innenriks

Striden handlar om den patentbeskytta teknologien på kriltrålaren «Juvel», som vart tvangsseld då Rimfrost-selskapet Emerald Fisheries gjekk konkurs. Rimfrost meiner dei òg eigde patenta knytte til kriltrålaren. Aker-selskapet meiner patenta følgde med på tvangssalet.

Krilselskapet fekk først fullt medhald i Søre Sunnmøre tingrett i januar i fjor. 25. november til 3. desember i fjor møttest partane til ankesak i lagmannsretten.

I dommen, som kom torsdag, gir Frostating lagmannsrett Rimfrost fullt medhald. I tillegg må Aker Biomarine betale sakskostnadene.

– Dette er ein full siger og ein gledesdag for Rimfrost. Dommen i tingretten var knusande for Aker, og lagmannsretten forsterkar dommen ytterlegare, seier hovudeigar Stig Remøy i Rimfrost i ei pressemelding.

Aker Biomarine er skuffa over dommen.

– Lagmannsretten legg til grunn at Rimfrost feilinformerte Nordea, Innovasjon Noreg og Giek, men at jussen likevel tilseier at patentet ikkje var ført tilbake til Emerald Fisheries AS. Vi meiner denne regelen fører til eit urimeleg resultat for oss, og vi vil vurdere om vi skal anke, seier kommunikasjonssjef Ingeborg Tennes i Aker Biomarine i ei pressemelding, ifølgje Sunnmørsposten.

