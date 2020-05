Politiet undersøkjer Tom Hagens hytte på Kvitfjell

innenriks

Ifølgje Dagbladet var det fem politibilar på hyttetunet klokka 12 torsdag.

Leiaren for politiets 3D-prosjekt i Kripos, Leif Riise, forklarer overfor NRK at ein 3D-skannar blir brukt for å dokumentere ein stad på millimeternivå.

– Etterforskarar kan sjå på 3D-skanningar og gjere seg kjende med åstaden. Det kan spesielt vere viktig om det går tid, og ting endrar seg på staden. Då har ein åstaden på tidspunktet noko skjedde, seier Riise.

Tom Hagen er sikta for drapet på kona si Anne-Elisabeth Hagen, som forsvann frå heimen til paret på Lørenskog 31. oktober 2018.

(©NPK)