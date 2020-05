Oslo Børs opnar svakt opp torsdag

innenriks

Etter 25 minutts handel har hovudindeksen gått opp med 0,6 prosent.

Oppgangen kjem før Noregs Bank legg fram den nye renteavgjerda si klokka 10.30. Det har vore spekulert i om renta vil setjast ned til 0, men analytikarane i DNB og Nordea skriv i morgonrapportane sine at dei ventar ei uendra rente på 0,25 prosent.

Equinor startar dagen med ein oppgang på 1,3 prosent. Torsdag morgon la selskapet fram rapport for første kvartal, der dei fekk eit driftsresultat på 2,05 milliardar dollar – under halvparten av driftsresultatet i same periode i fjor, på 4,19 milliardar dollar.

Også Norwegian-aksjen styrkjer seg noko torsdag morgon, og ligg førebels med ein auke på 0,4 prosent.

Oljeprisen har det siste døgnet svekt seg noko igjen og ligg torsdag morgon på rundt 29,30 dollar fatet, etter å ha vorte handla for nærare 32 dollar i 11-tida onsdag.

Elles har det vore mindre endringar på dei tonegivande børsane i USA og Asia gjennom kvelden og natta. På Wall Street har Nasdaq-indeksen styrkt seg med 0,5 prosent, medan S&P 500 og Dow Jones har falle med høvesvis 0,7 og 0,9 prosent.

Nikkei-indeksen i Tokyo enda opp 0,3 prosent, medan Hang Seng i Hongkong er ned 0,5 prosent ein knapp time før slutt.

(©NPK)