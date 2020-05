Noregs Bank trur bustadprisane vil falle med 5 prosent

innenriks

I grunnlaget for den historiske renteavgjerda skriv Noregs Bank at den markerte auken i arbeidsløysa saman med uvisse omkring virusutbrotet vil bidra til redusert etterspurnad og lågare prisar i bustadmarknaden den næraste tida.

– Vi anslår at bustadprisane fell med rundt 5 prosent frå mars i år til mars neste år før dei igjen aukar moderat. Utsikter til at også tilbodet av bustader kan gå litt ned, vil truleg bidra til å dempe nedgangen. Etter kvart som uvissa om smittesituasjonen minskar, ventar vi at låge renter og betring i arbeidsmarknaden vil bidra til auke i etterspurnad, skriv Noregs Bank i si pengepolitiske oppdatering for mai.

Salet av nye bustader har falle den siste tida, og Noregs Bank går ut frå at også bustadinvesteringane fell kraftig i år.

Onsdag la Eiendom Norge fram tal som viste at bustadprisane steig med 0,5 prosent nominelt i april, stikk i strid med spådommar om at prisane ville falle. Det er uvisst om Noregs Bank har teke høgd for denne utviklinga i vurderinga si.

Administrerande direktør Carl O. Geving i Norges Eiendomsmeglerforbund meiner at rentenedgangen på torsdag er eit svært tydeleg signal frå Noregs Bank. Han tolkar det slik:

– Nordmenn kan vente historisk låg rentebelastning i mange år. Det kjem godt med i nedgangstider. Derfor bør folk flest springe til banken og krevje lågare rente enn det bankane tilbyr i dag, seier han.

(©NPK)