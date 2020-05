innenriks

På rentemøtet 6. mai vedtok komiteen for pengepolitikk og finansiell stabilitet samrøystes å setje styringsrenta til null prosent.

– Slik komiteen no vurderer utsiktene og risikobiletet, vil styringsrenta mest sannsynleg bli liggjande på dagens nivå ei god stund framover. Vi ser ikkje for oss at styringsrenta vil bli sett ytterlegare ned, seier sentralbanksjef Øystein Olsen i ei pressemelding.