Mot full skuleopning og større grupper frå måndag

innenriks

Når det gjeld skuleopninga, vil regjeringa gi ein buffer på éi veke til lokale tilpassingar. Dermed kan det bli ulik oppstart for skulane i ulike delar av landet.

Skulane vart stengde 12. mars, men 1. – 4.-trinna vart opna igjen 27. april.

Samtidig planlegg regjeringa å auke talet på personar som kan vere samla i grupper, frå 5 til 20. Føresetnaden at folk held éin meters avstand av omsyn til smittevernet.

Regjeringa var torsdag ettermiddag i regjeringskonferanse for å vedta eit vegkart for gjenopninga av Noreg. Avgjerdene blir kunngjort på ein pressekonferanse torsdag klokka 18.

Måndag er for tidleg

Utdanningsforbundet fryktar eit dårlegare tilbod til elevane og unødvendig smittespreiing viss skulane ikkje får god nok tid til å planleggje gjenopninga, ifølgje VG.

Leiar Steffen Handal håpar at det ikkje blir lagt opp til ei gjenopning av skulane allereie måndag, og seier at det ikkje vil vere mogleg å gjennomføre i heile landet.

– Du kan sikkert ha eit tilbod klart, men om det er eit trygt og godt tilbod, er eit viktigare spørsmål, seier Handal.

Truleg må skulane redusere tilbodet, som kan innebere færre dagar på skulen eller færre timar per elev, opplyser han.

Fem i grupper

I dag er rådet frå Helsedirektoratet å halde minst éin meters avstand og ikkje vere fleire enn fem personar i ei gruppe. Rådet om minst éin meters avstand gjeld både innandørs og utandørs. Rådet gjeld ikkje for personar i same husstand.

Frå 7. mai vart det lov til å samle oppimot 50 personar på offentleg stad, så lenge ein kan halde éin meters avstand og det står ein «ansvarleg arrangør» bak.

Samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) stadfesta torsdag overfor TV 2 at trafikkopplæringa på køyreskulane no kan starte igjen. Både køyretimar og oppkøyringar har vore stoppa på grunn av koronapandemien.

Lang liste

Solberg har varsla at ho vil prioritere barn og unge og skular og fritidsaktivitetar i gjenopninga.

Deretter vil næringsliv og arbeidsplassar bli prioriterte, før kultur og andre arrangement gradvis blir opna.

Mantraet frå regjeringa har vore at opninga må skje gradvis, kontrollert og i fellesskap. Risikoen ved ei for rask opning, er at smittespreiinga igjen skal skyte fart.

Torsdag kjem det òg fleire avklaringar når det gjeld 17. mai-feiring, toppfotball, barnefotball og annan kontaktidrett og ei mogleg opning av familieparkane.

Ein plan for opning av treningssenter og vedtak om utreiseforbodet for helsepersonell er òg venta torsdag.

I tillegg til Solberg deltek helseminister Bent Høie (H), kunnskapsminister Guri Melby (V), barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF), forskings- og høgare utdanningsminister Henrik Asheim (H) og kulturminister Abid Raja (V) på pressekonferansen torsdag.