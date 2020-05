Lagmannsretten vil lauslate Tom Hagen – blir sitjande i varetekt til saka er avgjord av Høgsterett

innenriks

Hagen blir sitjande i varetekt til Høgsterett har behandla saka, melder NRK.

Hagen vart i Nedre Romerike tingrett onsdag 29. april varetektsfengsla i fire veker, sikta for drap eller medverknad til drap på kona si, Anne-Elisabeth Hagen. Rettsavgjerda vart anka direkte og forsvararen til Hagen, advokat Svein Holden, sa at han venta lauslating.

Han sa òg Hagen held fast på at han er uskuldig.

Han sa vidare at han no har fått fullt innsyn i alle dokumenta i saka, og at han ikkje var imponert.

– Eg oppfattar dette som eit særs spinkelt grunnlag for å gå til arrestasjon, sa Holden førre veke.