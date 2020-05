Høgsterett avviste anke frå oppdrettsselskap

innenriks

Selskapet vart i november i fjor dømt for å ha tappa vatn frå Jagedalsvatnet i Flora kommune, slik at det enda 130 centimeter under den lågaste reguleringsgrensa.

Selskapet vart i Gulating lagmannsrett dømt for brot på både naturmangfaldlova og vassressurslova og fekk eit førelegg på 250.000 kroner og inndraging på 1,8 millionar kroner.

Selskapet produserer laksesmolt på Vestlandet og har rett til å tappe ferskvatn frå eit nærliggjande vatn til bruk i produksjonen, men berre ned til ein oppgitt grense.

Tappinga var eit tiltak for å berge 1,7 millionar lakseyngel i ein periode med lite vatn i august 2014. Selskapet hadde ikkje konsesjon for tappinga, og dei fekk heller ikkje medhald i retten då dei viste til nødrett, at det stod om å berge eiga næring. I dommen frå lagmannsretten heiter det at tappinga førte til at delar av eit naturreservat vart tørrlagt med døde dyr og plantar som konsekvens.

Slik Høgsterett ser det var det ikkje grunnlag for straffridom på grunn av nødrett eller bortfall av straff på grunn av forelding. Høgsterett er dermed samd i at vilkåra for straff er oppfylt, og forkasta dermed anken til selskapet.

(©NPK)