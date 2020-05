Grafiske bedrifter gjekk saman om å lage smittevernutstyr – redda arbeidsplassane

innenriks

Då omsetnaden i RK Grafisk og Grafisk Kompani i Oslo sokk og permisjonsvarsla gjekk ut som følgje av koronakrisa, sette Rolf Hojem og Kenneth Smebøle seg ned for å diskutere vegen vidare.

Dei er dagleg leiar for kvar si grafiske bedrift og held til i same bygg i bydel Grorud.

Før kaffikoppen var tom, vart dei samde om å lage visir til helsetenesta. Få timar seinare var prototypen klar for testing, og berre dagar etter var produksjonen i gang.

– Vi drøymde om å lage rundt 100.000 stykke, seier Hojem i RK Grafisk til NTB.

No har dei selt nærare 800.000 stykke og redda arbeidsplassane til rundt 35 tilsette.

– Hjelpt oss med noko veldig viktig

Ideen kom etter at helseminister Bent Høie (H) sa det var ei utfordring med å skaffe nok smittevernutstyr, fortel Smebøle i Grafisk Kompani.

Onsdag var helseministeren sjølv på besøk i lokala der dei to bedriftene produserer smittevernmasker.

– Det er veldig imponerande, og dei siste vekene har eg vorte imponert over omstillingsevna vi har i landet vårt, seier Høie til NTB.

– Bedrifter som vanlegvis trykkjer brosjyrar, har no vorte leverandørar av smittevern til helsetenesta, og det er ei ganske stor endring. Det har hjelpt oss med noko særs viktig, samtidig er folk som elles ville vorte permitterte, i arbeid. Det bidreg til helsetenesta, til den enkelte, og det bidreg til samfunnet, seier statsråden.

– Uproblematisk

Til saman vart over 35 arbeidstakarar permitterte då krisa slo inn. For begge bedriftene fall omsetnaden med over 50 prosent, men salet av smittevernmasker har henta inn alt når det gjeld omsetnad.

No er så godt som alle tilsette tilbake i arbeid, blant dei Svein Erik Jakobsen i RK Grafisk.

Han fortel at det var tungt å få permisjonsvarselet i handa, og at han såg for seg ei stor omstilling for seg sjølv og familien.

– For bedrifta er det eit reknestykke som skal gå opp, men det er det heime òg, seier Jakobsen.

På grunn av smittevernutstyret har han i staden fulle dagar på jobb med å setje saman smittevernmasker.

– Det ligg i DNA-et til bedrifta at vi trakkar til der det trengst, uansett. Sånn var det før covid-19, sånn kjem det til å vere etter. Det er uproblematisk, seier trykkjaren.

– Har mykje å seie

Då krisa kom, var det mangel på smittevernutstyr i Noreg. At norske bedrifter no har kasta seg rundt og raskt fått opp produksjonen, handlar òg om beredskapen vidare, seier Høie.

– No har vi lært av denne situasjonen. Eg veit at vi kjem til å vere betre førebudde neste gong det kjem, for vi må vere førebudde på at det kjem ein neste gong. Og då er dette eitt av dei punkta vi har lært av, seier Høie.

Under besøket til bedriftene fekk helseministeren sjølv prøve å setje saman smittevernmasker.

– Det gjekk kjapt å lære det, men eg hadde nok brukt litt tid på å kome opp i same tempo som dei som gjer dette dagleg, sa Høie.

Hojem og Smebøle seier dei set stor pris på besøket frå statsråden.

– Det har mykje å seie for dei tilsette, som ser at styresmaktene ser ein verdi av det vi gjer. Og det har mykje å seie for oss som står bak dette, det er ei form for heider for det vi gjer, seier Hojem.

