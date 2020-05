Frå 1. juli blir assistert befruktning for einslege lovleg

innenriks

Bakgrunnen er ein avtale mellom Framstegspartiet, Arbeidarpartiet og SV på Stortinget.

Dei tre partia vart allereie 17. april samde om ei rekkje endringar i bioteknologilova, og torsdag vart detaljane presenterte i avtalen «Bioteknologiforliket 2020».

Til sommaren blir assistert befruktning for einslege lovleg og NIPT tilgjengeleg for alle. Testen gjer det mogleg å avlese moglege kromosomfeil, som Downs syndrom.

1. juli blir det opna òg for utvida lagring av befrukta egg og lagring av kjønnsceller på ikkje-medisinsk grunnlag.

Det blir òg lovleg å bruke lagra sæd frå avlidne. Lova blir endra slik at helsepersonell kan utlevere nedfrosen sæd til assistert befruktning dersom dette er i tråd med ønsket til den avlidne, ifølgje avtalen.

Blir ramma inn

Alle endringane som har økonomiske konsekvensar, blir innarbeidde i statsbudsjettet for 2021 og blir seinast sette i verk 1. januar neste år, kjem fram det av avtalen dei tre partia la fram torsdag.

– Vi tillèt eggdonasjon i Noreg. For Framstegspartiet handlar det om å la fleire par få lov til å oppfylle draumen om å få eigne barn, seier Frps helsepolitiske talsperson Åshild Bruun-Gundersen.

For SV har det vore viktig med strenge kriterium for å sikre at all eggdonasjon er frivillig og sterkare internasjonalt samarbeid for å stoppe utnytting i surrogati. Dei tre partia er òg samde om å vidareføre forbodet mot surrogati.

Eggdonasjon blir ramma inn på elleve punkt. Donasjon må gjerast under «forsvarlege og etiske omstende», og ein lege skal avgjere om kvinna tilfredsstiller gitte kriterium.

Donorkvinna må vere mellom 25 og 35 år og «ukjend, men ikkje-anonym». Import av egg blir berre tillate frå nordiske land, og det blir sett ei avgrensing på tre uthentingar per donorkvinne.

Kompensasjonen skal vere «nøktern», men er ikkje fastsett i kroner og øre i avtalen.

Opplysningsplikt

Når det gjeld assistert befruktning for einslege, heiter det at avgjerd skal takast av legen og byggje på medisinsk og psykososial vurdering.

– Den einslege kvinna har opplysningsplikt, og barnet har rett til opplysningar om identiteten til donor når barnet er fylt 15 år, heiter det i avtalen.

Dei tre partia fremjar òg forslag om å tillate mitokondriedonasjon når metoden er «trygg og fagleg forsvarleg». Metoden kan erstatte sjuke mitokondriar i eit befrukta egg med friske mitokondriar frå eit donoregg.

I Granavollerklæringa fekk KrF vetorett i bioteknologispørsmål og sette ein stoppar for eggdonasjon, som regjeringa eigentleg hadde vedteke å opne opp for. Men Frp har gitt tydeleg støtte til lovendring til både dette og andre forhold i bioteknologilova etter at partiet gjekk ut av regjering.

Innstillinga frå helse- og omsorgskomiteen blir gitt formelt 19. mai, og 26 mai skal ho behandlast i salen.

