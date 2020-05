Færre problem for næringslivet etter at nasjonal rettleiar for kommunane kom på plass

innenriks

Ulike kommunale karantene- og innreisereglar har skapt utfordringar for bedriftene i landet, men etter at regjeringa lanserte rettleiaren sin for kommunane, blir det meldt om færre problem.

Det var spesielt vareleveringar mellom kommunar og personar som jobba i éin kommune og budde i ein annan, som skapte problem når fleire kommunar forbaud kryssing av kommunegrensene.

Positive tilbakemeldingar

I byrjinga av april peika heile 18 av 21 organisasjonar på ulike problem knytte til kommunale særreglar. Etter at rettleiaren tredde i kraft bad Nærings- og fiskeridepartementet om tilbakemeldingane til bedriftene, og desse er positive. Heile 15 av 22 næringslivsorganisasjonar gir tommelen opp.

– Den positive utviklinga kjem av ein kombinasjon av rettleiaren, at fylkesmennene har styrkt oppfølginga si og at kommunar, organisasjonane i næringslivet og bedriftene sjølv er aktive for å løyse utfordringar, seier næringsminister Iselin Nybø (V).

– Heilt avgjerande

Ei kartlegging NHO har gjennomført blant medlemmene sine, viser at kommunane no er meir restriktive med å innføre særtiltak, og mange saker som tidlegare var utfordrande, no finn ei løysing.

– Det er heilt avgjerande for å halde hjula i gang i bedrifter i heile landet. NHO-medlemmene melder no om at rettleiaren har løyst mange av utfordringane for bedriftene med arbeidskraft over kommunegrensene, seier administrerande direktør Ole Erik Almlid i NHO.

Han understrekar samtidig at det i tida framover er behov for ei vidare tilpassing av karanteneregelverket som tillèt at tilsette frå EØS-land kan jobbe viss bedrifter legg til rette for smittevern.

