Bioteknologirådet seier ja til frysing av egg og embryodonasjon

innenriks

Bioteknologirådet behandla sakene på eit digitalt møte onsdag.

Fleirtalet meiner den øvre aldersgrensa for eggdonasjon må vere 46 år, og at premissane bør vere dei same som ved sæddonasjon.

– Det inneber at donasjonen skal føregå via ein eggbank og vere ukjend for foreldra, men at barnet skal ha rett til å vite identiteten til donoren når det fyller 18 år, seier leiar Ole Frithjof Norheim for Bioteknologirådet.

Bakgrunnen for møtet er at Framstegspartiet, Arbeidarpartiet og SV er samde om ei rekkje endringar i bioteknologilova, mellom anna assistert befruktning for einslege. Innstillinga frå helse- og omsorgskomiteen blir gitt formelt 19. mai, og 26. mai skal ho behandlast i Stortinget.

Eit fleirtal på 9 av 15 medlemmer gjekk òg inn for å tillate embryodonasjon.

Retningslinjer for ordninga bør ut på høyring, meiner rådet. Det gjeld mellom anna aldersgrense for eggdonorane og om og i så fall kor mykje kvinnene skal kompenserast for donasjonen.

I dag er det berre tillate å fryse ned egg av medisinske årsaker, men eit fleirtal på ti medlemmer gjekk inn for at også friske kvinner får fryse ned egg.

