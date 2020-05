Widerøe tek opp att flygingar frå Stokmarknes

innenriks

I tillegg vil Widerøe byrje å flyge frå 1. juni på kortbaneflyplassane i Vardø, Berlevåg, Sørkjosen, Svolvær, Mo i Rana, Mosjøen, Førde og Sandane.

Desse lufthamnene blir opna att frå 1. juni etter å ha vore stengde på grunn av koronatiltaka.

For Stokmarknes har staten no valt å betale for at eit rutetilbod blir der halde oppe.

– Dette er i utgangspunktet ei kommersiell rute som på grunn av fall i etterspurnaden førebels ikkje har trafikkgrunnlag til å bli driven kommersielt, skriv Widerøe i ei pressemelding.

Widerøe jobbar no med å få på plass ruteprogram for juli, medan det allereie er på plass for juni.

