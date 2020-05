Vegvesenet får bot på 500.000 kroner etter sprengingsulykke

innenriks

Bota gjeld brot på arbeidsmiljølova, skriv Statens vegvesen i ei pressemelding. Saka er behandla av Valdres tingrett.

– Dette har vore ei tung og vanskeleg sak for alle involverte sidan den tragiske ulykka ved Klosbøle. Tryggleiken for alle som jobbar på veganlegga våre, er svært viktig for Statens vegvesen. Vi skal no studere dommen. Utover dette ønskjer vi ikkje å kommentere saka, seier prosjektdirektør Ingunn Foss i Statens vegvesen.

Ein gravemaskinførar omkom i ulykka, som skjedde ved Klosbøle under utbygginga av E16 Bagn-Bjørlo 29. februar 2016. Gravemaskina skulle reinse tunnelveggen for stein etter sprenging og trefte mest sannsynleg ei sprengladning som låg igjen i veggen.

