Slaget om iskanten i gang på Stortinget

innenriks

Ein ny definisjon av iskanten er ein del av regjeringsforslaget til ny forvaltningsplan for dei norske havområda.

Høgre, KrF og Venstre hadde det første møtet sitt om saka på Stortinget onsdag.

– Etter at Frp gjekk ut av regjering, går vi alltid først til dei. Med bakgrunn i Granavollplattforma var det òg naturleg å høyre med dei, seier leiaren i energi- og miljøkomiteen Ketil Kjenseth og saksordførar (V) til NTB.

– Det er naturleg å gå først til Frp. Vi ønskjer ei så brei semje som mogleg. Det er viktig for føreseielegheita. Frp er den næraste samarbeidspartnaren vår, poengterer Høgres Stefan Heggelund.

14. mai er det høyring i saka.

– Vi er tydelege på at vi ønskjer eit breiast mogleg grunnlag i Stortinget og håpar fleire parti vil finne saman med oss, seier Kjenseth.

Nord og sør

Regjeringa foreslår å flytte iskanten til der det i snitt finst havis 15 prosent av dagane i april. Saka er politisk betent, fordi definisjonen av iskanten i praksis handlar om kor langt nord i Barentshavet det kan opnast for boring etter olje og gass.

Frps Jon Georg Dale tok opp ei fråsegn frå olje- og energiminister Tina Bru (H) i Stortingets munnlege spørjetime onsdag.

Statsråden skriv i eit brev til Stortinget at «denne grensen for iskantsonen ligger stedvis nord og stedvis sør for iskanten slik den ble lagt frem » i 2010/2011.

– Kan statsråden stadfeste, som olje- og energiministeren seier, at iskantsona ved den nye definisjonen frå regjeringa enkelte stader går lenger nord enn sona gjorde med bakgrunn i stortingsvedtaket frå 2011? spurde Dale.

– Går lenger sør

Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) viste til at regjeringa både har slått fast ei iskantsone og kva ho tyder, og at sona blir flytta sørover.

– Dersom ein samanliknar med 2011-grensa, går den grensa vi no har foreslått, til saman 16.000 kvadratkilometer lenger sør enn hi. Somme stader nord, somme stader sør, men i sum ein god del lenger sør, sa han.

– Dersom du samanliknar med 2015-grensa, som regjeringa representanten Dale sjølv sat i, la fram, går regjeringsgrensa 56.000 kvadratkilometer lenger sør.

Dale meiner svaret lovar godt for forhandlingane.

– Det er gode nyheiter at Rotevatn så klart innrømmer at dei ligg delvis nord for dagens gjeldande linje med det forslaget dei har, særleg at dei gjer det i området der det faktisk finst oljeførekomstar, seier han til NTB.

Dale understrekar samtidig at Frps utgangspunkt framleis er å flytte iskanten nordover.

– Eigen iskant

Samtidig meiner SVs Lars Haltbrekken at regjeringa ikkje har lytta til dei relevante fagmiljøa, men heller laga ei heilt eiga grense for iskanten. Han peikar på at iskantsona er ei fysisk sone, som går med isen gjennom året.

– Iskantsona er miljøvitskap, ikkje politikk, sa Haltbrekken.

Rotevatn viste til at det ikkje har vore fagleg usemje om kvar iskanten faktisk går, men om kvar grensa skal trekkjast for det særleg verdifulle og sårbare området (SVO).

– Fagleg forum hadde to ulike syn på det. Det eine synet var at ein burde trekkje grensa ved 0,5 prosent isfrekvens, medan det andre synet var at ein burde trekkje grensa på 30 prosent isfrekvens, sa han.

– Vi har valt å leggje oss på 15 prosent, sa statsråden.

(©NPK)