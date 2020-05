Schibsted skal kutte ein halv milliard ut året

innenriks

Det går fram av kvartalsrapporten som vart lagt fram onsdag.

– Nyheitsmedia har opplevd rekordar i trafikken dei siste månadene, men har hatt eit betydeleg fall i annonseinntektene, som er delvis kompenserte av ein god vekst i digitale abonnement, seier konsernsjef Kristin Skogen Lund i ei pressemelding.

Omsetninga til konsernet, utanom bidraget frå rubrikkselskapet Adevinta, har falle med to prosent. Justert for at krona har vorte kraftig svekt sidan midten av februar, har omsetninga falle med fire prosent.

Inntil midten av mars, då koronatiltaka vart sette i verk, var annonseutviklinga forholdsvis stabil i Noreg samanlikna med i fjor, opplyser Skogen Lund. Men i Sverige opplevde ein framleis effektane av innstramminga for spelselskap, som kom i fjor.

– Sett i forhold til dei enorme følgjene Covid-19-pandemien har hatt på kvardagslivet, den globale økonomiske aktiviteten og drifta vår, har første kvartal 2020 vore tilfredsstillande meiner ho.

Schibsted eig aviser som VG, Aftenposten, Bergens Tidende og Stavanger Aftenblad. I Sverige er mellom anna Aftonbladet og Svenska Dagbladet ein del av konsernet.

(©NPK)