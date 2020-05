Regjeringa vil setje av 400 millionar kroner til tiltak for sårbare barn

innenriks

Det melder NRK.

Forslaget vil kome som ein del av revidert nasjonalbudsjett, og pengane skal mellom anna gå til betre helsetilbod til barn og unge gjennom sommaren og aktivitetar på skulen og i sommarferien.

– Vi veit ikkje kor mange som har fått ekstra utfordringar, men vi veit at det er mange som har det vanskeleg. Regjeringa er oppteken av å gjere meir for dei sårbare ungane, og eg håpar og trur at dette er tiltak som vil gjere livet lettare for dei, seier barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF).

170 millionar kroner skal fordelast på kommunane. Kunnskapsminister Guri Melby (V) seier desse skal brukast til tiltak som intensivopplæring, sommarskule eller ekstra lærarar for at elevar skal kunne ta att det dei har tapt på at skulane har stengt.

Ein del av tiltakspakken er òg ekstra politisatsing på førebyggjande arbeid mot nettovergrep. Det skal òg løyvast ekstra midlar til konfliktråd for ungdom og oppfølging av barn på asylmottak.

