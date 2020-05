Professor: – Noreg fekk tilbod om utlevering av drapsmistenkte i Martine-saka

innenriks

Farouk Abdulhak er mistenkt for å ha drepe og valdteke norske Martine Vik Magnussen i London i 2008, men rømde til heimlandet, der det ikkje har vore mogleg å få tak i han.

Til NRK seier professor i internasjonal politikk, Stig Jarle Hansen, at han i 2013 vart kontakta av jemenittiske styresmakter med tilbod om å få utlevert Abdulhak.

– Eg kontakta UD telefonisk først og fekk til svar at dette var interessant, men høyrde aldri noko meir. Det var svaret eg fekk, seier Hansen.

Han seier at styresmaktene i Jemen var interesserte i å kome i kontakt med norske styresmakter og jobbe vidare med saka, og at han hadde møte med politikarar i Justisdepartementet i Jemen.

Faren til Martine, Odd Petter Magnussen, som tidlegare har kritisert norske styresmakter for å vere for passive i saka, seier at han både er lei seg og forbanna over at norske styresmakter ikkje reagerte på tilbodet.

Norsk UD skriv i ein e-post til NRK at det er britiske styresmakter som har hatt ansvaret for å få i stand ei utlevering, men at også Noreg har teke opp saka i ulike samanhengar.

Det er no 12 år sidan den 23 år gamle norske studenten vart funnen drepen i London 14. mars 2008. Seinast i mars i år gjekk britiske styresmakter ut og oppmoda Abdulhak om å returnere til Storbritannia for å få ei avslutning på saka.

(©NPK)