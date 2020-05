Oslomet vil hente kvinnene tilbake frå heimekontora først

innenriks

– Det å jobbe heimanfrå har ulike konsekvensar for menn og kvinner, seier Rice til Khrono.

Han viser til ein artikkel i nisjeavisa Inside Higher Ed som tyder på at det blir levert færre forskingsartiklar av kvinnelege forfattarar enn før koronatiltaka vart innførte. Han meiner dette heng saman med at kvinner gjer meir ulønt arbeid heime enn menn.

Han meiner derfor ein må vurdere å leggje vekt på kjønn når Oslomet skal avgjere kven som får kome tilbake på jobb først når universitet og høgskular gradvis blir opna att.

– Dersom eg som leiar har same forventningar til kvinner og menn, kan det krevje det at eg behandlar dei ulikt. Dersom eg seier at eg har lågare forventningar til ei kvinne, fordi eg veit at ho har mykje ansvar heime, kan det ha ein skadeleg effekt for karrieren hennar, seier Rice.

