Oslo Børs opnar svakt ned trass i høgare oljepris

innenriks

Etter ein halvtimes handel er kursen på hovudindeksen ned 0,7 prosent.

Oljeprisen steig like etter børsslutt tysdag til over 30 dollar fatet for første gong sidan 14. april. Onsdag morgon blir nordsjøolje handla for rundt 31 dollar.

Førebels er flyselskapet Norwegian dagens største tapar på Oslo Børs med ein nedgang på 12,2 prosent. Like etter opning vart aksjen handla for 4 kroner, som er tidenes lågaste kurs. Etter eit kvarter hadde han styrkt seg til rundt 4,20 kroner. Tysdag kveld prisa likevel selskapet aksjen til 1 krone, i samband med ein emisjon der dei skal hente inn opptil 400 millionar kroner.

Også Equinor fell onsdag morgon med rundt 1,7 prosent.

I USA stengde Wall Street svakt opp onsdag. Nasdaq gjekk opp 1,1 prosent, S&P 500 gjekk opp 0,9 prosent, medan Dow Jones enda 0,6 prosent i pluss.

Hang Seng i Hongkong er så langt 1,2 prosent i pluss, ein halvtime før stenging.

(©NPK)