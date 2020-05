Opposisjonen kritisk til at regjeringa heldt att koronarapport om barn

innenriks

– Eg må seie eg vart opprørt når eg såg kor lenge rapporten om svikt i tenestetilbodet til sårbare barn vart liggjande på bordet til regjeringa, før det passa å ta det ut i ein pressekonferanse, seier SV-leiar Audun Lysbakken til NRK.

Rapporten er utarbeidd av ei koordineringsgruppe med ei rekkje etatar. Regjeringa fekk rapporten 20. april, og han påpeika at tenester til barn hadde vorte kraftig redusert, og at mange etatar hadde sett i verk strengare smitteverntiltak enn nødvendig. Men rapporten vart først offentleggjord 29. april.

– Kvar dag tel

– Her tel kvar einaste dag, og vi kan ikkje ha det sånn at kjempeviktig informasjon for ålmenta, for kommunar og for opposisjonen, ikkje kjem ut før det passar med kommunikasjonsstrategien til regjeringa, seier Lysbakken.

Arbeidarpartileiar Jonas Gahr Støre viste i Stortingets munnlege spørjetime onsdag til at den mykje omtala rapporten var unnateken innsyn i ni dagar, og at ein ny rapport med tiltak enno ikkje er offentleg.

– Er ikkje dette tapt tid? spurde han.

– Heilt normalt

Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) seier dette er normal saksgang.

– Når det er fem direktorat som leverer på oppdrag av meg som koordinerer dette i regjering, har vi eit behov for å gå gjennom rapporten. Det er i alle fall fire departement som direktorata ligg under. At regjeringa får behandla saka og har ein felles kommunikasjon for oppfølging, det er heilt normalt, seier han til NRKs Politisk kvarter.

Regjeringa fekk ein ny rapport frå koordineringsgruppa der mellom anna tiltak for å bøte på situasjonen for sårbare barn er tema før helga. NTB bad om innsyn i denne måndag.

– Barne- og familiedepartementet vil no gå gjennom rapporten og forankre han saman med dei andre departementa før han blir offentleggjord, lydde svaret frå departementet.

Rapporten var onsdag enno ikkje offentleggjord, men Ropstad varsla ein eigen tiltakspakke for sårbare barn i revidert nasjonalbudsjett.

Barneombodet vil ha tilgang

Barneombod Inga Bejer Engh reagerer på at også denne rapporten blir halden tilbake.

– Jobben min er å overvake at styresmaktene etterlever rettane til barn etter barnekonvensjonen og Grunnlova. Det blir tyngre når eg ikkje får lese rapporten på førehand. Dette er snakk om så inngripande tiltak at det er viktig å ha opne faglege diskusjonar om vidare tiltak, seier ho til Dagbladet.

Ho vurderer å sende eit innsynskrav direkte til koordineringsgruppa til regjeringa, som blir leidd av direktør Mari Trommald i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir).

