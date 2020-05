Norske flyselskap vil ha munnbind på alle om bord

innenriks

Den nye smittevernrettleiaren frå Folkehelseinstituttet (FHI) seier at det beste tiltaket for å hindre smitte om bord er å blokkere alle midtseta for å hindre passasjerar i å sitje for tett. FHI vil ikkje tilrå påbod om bruk av ansiktsmaske, skriv flysmart24.no.

Bransjeorganisasjonen NHO Luftfart er usamd i dette, og viser til at andre land i Europa i staden har valt bruk av maske som det mest formålstenlege tiltaket.

Synspunktet blir delt av den internasjonale organisasjonen i luftfarten, International Air Transport Association (IATA), som tysdag gjekk ut og tilrådde munnbind.

– I Noreg har styresmaktene lagt seg på at midtsetet skal blokkerast for bruk, noko dei fleste andre land i Europa så langt ikkje har gjort. Munnbind lèt seg enkelt implementere, og utgjer ifølgje fagfolk i IATA eit godt tiltak som avgrensar smitte, seier administrerande direktør i NHO Luftfart, Torbjørn Lothe.

