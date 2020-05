Norsk sjømateksport fall i april

innenriks

Nedgangen svarar til ein reduksjon på 8 prosent, viser tal frå Noregs sjømatråd. Det er første gong sidan september 2018 at eksporten av sjømat går ned.

Det er særleg etterspurnaden av laks og kvitfisk som fell, noko som blir forklart med koronakrisa.

– Eit betydeleg fall i etterspurnaden for laks og kvitfisk i april som følgje av koronakrisa er hovudårsaka til verdifallet, seier direktør for marknadsinnsikt og marknadstilgang i Noregs sjømatråd, Tom-Jørgen Gangsø, i ei pressemelding.

Året starta bra

Sjømateksporten startar året positivt, men så kom koronakrisa.

– Den positive trenden fekk ein bråstopp på grunn av tiltaka for å redusere spreiinga av koronaviruset, og derfor ser vi fall i eksporten for første gong på 18 månader, forklarer Gangsø.

Lakseeksporten åleine i april fall med 3 prosent i volum, medan verdien fall med 13 prosent, samanlikna med april i fjor. Eksporten av aure har auka i volum, men fall i pris.

Krevjande for næringa

Hittil i år er det eksportert norsk sjømat til ein verdi av 36,7 milliardar kroner. Det er ein auke i verdi med 2,2 milliardar, eller 6 prosent, samanlikna med same periode i fjor.

Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen (H) seier næringa er i ein krevjande situasjon som følgje av koronapandemien.

– Eg veit at det blir jobba iherdig for å tilpasse seg dei endra marknadsforholda som vi no står overfor. Dette skal alle i næringa ha honnør for. Laksen finn framleis vegen til marknadene og eksporten av sild og makrell aukar frå i fjor, seier han i ein kommentar til tala.

