No sender Livmorhalsprogrammet ut nye prøvepåminningar

innenriks

– Vi er veldig glade for at situasjonen no er sånn at vi igjen kan sende ut påminningar, men vi følgjer framleis nøye med på situasjonen, og startar opp varsamt og gradvis, seier Ameli Tropé, leiar for Livmorhalsprogrammet i ei pressemelding.

På grunn av koronautbrotet slutta programmet i mars å sende ut påminningar om at kvinner bør teste seg for livmorhalskreft. Derfor er det no nærare 82.000 påminningar som ikkje er sende ut. Normalt sender Livmorhalsprogrammet ut rundt 40.000 påminningar kvar månad.

– Vi oppmodar kvinner som får påminning, om å ta kontakt med legen sin. Dei som sjølv veit at tida er inne for ny prøve, kan gjerne òg ta kontakt. Og som alltid bør kvinner med symptom i underlivet, som smerter og unormale blødingar, oppsøkje lege, seier Tropé.

Kvinner mellom 25 og 69 år blir tilrådde å ta livmorhalsprøve regelmessig for å førebyggje livmorhalskreft. I 2018 fekk 355 kvinner livmorhalskreft.

(©NPK)