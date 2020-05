innenriks

Medier24 skriv at dei har fått stadfesta av fleire kjelder at kulturministeren skal informere om ein eigen mediekrisepakke i talen sin under Nordiske mediedager.

NTB har vore i kontakt med Kulturdepartementet, som ikkje ønskjer å kommentere kva Raja skal snakke om i talen sin under Mediedagane.

(©NPK)