Koronakrisa gir botnrente i fleire år

innenriks

Torsdag kunngjer sentralbanksjef Øystein Olsen renteavgjerda i hovudstyret.

– Renta blir anten ståande der ho er, eller sett i null. Det er dei einaste to alternativa eg ser som realistisk, seier økonomiprofessor Ola H. Grytten ved Noregs handelshøgskole (NHH) til NTB.

Allereie 12. mars dunka Noregs Bank til med eit rentekutt på 0,5 prosentpoeng, noko som førte renta ned frå 1,5 til 1,0 prosent. Same dag innførte regjeringa dei strengaste restriksjonane i fredstid.

Berre ei dryg veke seinare gjekk sentralbanken endå hardare til verks og kutta styringsrenta med 0,75 prosentpoeng, til 0,25 prosent. Aldri tidlegare har styringsrenta lege så lågt.

– Årsaka er at vi treng låge renter i næringslivet for å lette kapitalkostnader og eventuelt fremje det som måtte vere av investeringslyst, seier Grytten.

Endring krev opning

Statistisk sentralbyrå (SSB) la nyleg fram framtidsutsiktene sine.

– Vi legg i prognosane våre til grunn at styringsrenta blir halden på det nivået som ho er på no òg gjennom neste år, og deretter gradvis blir auka litt, seier SSB-forskar Thomas von Brasch til NTB.

Byrået ser for seg at styringsrenta kan nå 0,75 prosent først i 2023.

Ein sentral premiss for SSB-prognosane er at dei mest inngripande tiltaka blir letta på i andre halvdel av 2020, og at aktiviteten i økonomien deretter tek seg opp.

To år fram

DNB Markets forventar at styringsrenta vil halde seg låg «i overskodeleg framtid». Først mot slutten av utsiktsperioden, i 2023, ventar meklarhuset ei varsam renteheving.

Nordea Markets trur styringsrenta vil halde seg uendra i minst to år.

– Samla sett ventar vi at Noregs Bank vil halde styringsrenta uendra på 0,25 prosent og signalisere at styringsrenta mest truleg vil bli verande stabil den næraste tida, skriv meklarhuset i ein analyse.

Samtidig minner analytikarane om at sentralbanken 20. mars ikkje avslo eit vidare rentekutt.

Trippel smell

Koronasmellen i norsk økonomi har tre hovudårsaker:

* Dei restriktive tiltaka her til lands har ført til at aktiviteten og etterspurnaden etter varer og tenester i økonomien innanlands har gått i stå.

– Bråstoppen kjem av at ei rekkje verksemder er stengde, konstaterer von Brasch.

* Liknande tiltak hos Noregs handelspartnarar fører til bråstopp òg i utanrikshandelen, og det er høgst uklart når eksportmarknadene vil vere ute av den akutte fasen av koronakrisa.

* Etterspurnaden etter olje har falle med ein tredel globalt, noko som har ført til eit bratt fall i oljeprisen. Dette rammar den oljefyrte norske økonomien hardt.

Stor uvisse

Det kjem ferske prognosar for økonomien frå Noregs Bank torsdag og frå Finansdepartementet i revidert nasjonalbudsjett 12. mai.

Men analytikarane minner om at uvissa om utviklinga framover er usedvanleg stor.

Årsaka er at Noreg og mange andre land framleis står midt oppe i krisehandteringa. Ein eventuelt ny smittetopp seinare, med etterfølgjande stenging, kan gi økonomien eit nytt slag.

DNB ventar eit fall i fastlands-BNP på 5,9 prosent i år.

Over 400.000 nordmenn har søkt om dagpengar sidan midten av mars. SSB går ut frå at arbeidsløysa kjem over 6 prosent i år og ikkje vil falle lågare enn 5 prosent i 2023.

(©NPK)