Ingen konklusjon i Tangen-saka

innenriks

Representantskapet, som er kontrollorgan for Noregs Bank, møttest klokka 10 onsdag for å diskutere tilsetjinga av den nye sjefen i Oljefondet. Eit par timar seinare opplyste leiar Julie Brodtkorb at dei har teke ein pause.

– Vi treng litt meir tid til å omarbeide det dokumentet vi har behandla, sa ho til pressefolk.

Representantskapet fekk for éi veke sidan oversendt svar frå hovudstyret i banken på i alt 26 spørsmål om saka.

Brodtkorb ville ikkje seie noko om kva som blir diskutert i representantskapet. Ei heller om det er usemje mellom medlemmene.

– Det er sjølvsagt noko eg ikkje kommenterer, men vi har eit svært kompetent representantskap med 15 representantar, der kvar røyst tel like mykje. Vi er alle utnemnde av Stortinget, seier ho.

