Mellom anna vurderer dei at det for døyande pasientar må gjerast unntak frå besøksrestriksjonane slik at nære pårørande får vere til stades i sluttfasen av livet, skriv Helsedirektoratet på nettsidene sine.

Direktoratet ber institusjonane vurdere unntak frå besøksforbodet ut ifrå situasjonen til kvar pasient og den lokale smittesituasjonen.

Helsedirektoratet tilrår òg å opne for besøk for at barn skal kunne leve eit vanleg familieliv og for pasientar med demens eller anna kognitiv svikt.

(©NPK)