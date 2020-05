Frp, Ap og SV har inngått forlik om å liberalisere bioteknologilova

innenriks

Det skriv Aftenposten.

Framstegspartiet inviterte i mars Arbeidarpartiet og SV til eit forlik om bioteknologi på Stortinget. Saka vart sett på vent då koronapandemien slo inn over Noreg, men no har Stortinget starta saksbehandlinga igjen. No skal altså dei tre opposisjonspartia leggje fram forliket sitt. Dei har til saman 85 av 169 representantar på Stortinget.

Den 17. april sa SV ja til eggdonasjon, assistert befruktning for einslege og ja til tidleg ultralyd. Partiet sikrar dermed fleirtal på Stortinget saman med Ap og Frp for forslaga. Det betyr at opposisjonen endrar bioteknologilova på fleire punkt som går mot regjeringslinja.