Equinor har selt seg ut av Lundin Energy

innenriks

Det var Equinor som ved midnatt natt til onsdag melde om salet av om lag 14 millionar aksjar i det svenske selskapet.

– Denne transaksjonen følgjer salet av ein 16 prosent aksjepost i Lundin i juli 2019 og avsluttar ei vellykka investering for Equinor. Vi har skapt betydeleg verdi og auka den direkte eigardelen vår i Johan Sverdrup-feltet, seier konserndirektør Lars Christian Bacher for økonomi og finans i Equinor i pressemeldinga frå selskapet.

Han seier at ein i Equinor framleis ser på Lundin som ein sterk partnar på norsk sokkel.

Equinor varsla tidlegare tysdag at dei hadde lagt ut aksjane for sal og at ei gjennomføring av transaksjonen kunne skje fort.

Equinor kjøpte seg inn i Lundin Energy AB i 2016 og har sidan selt seg gradvis ut i byte mot auka eigardel på Johan Sverdrup-feltet. Investeringa har vore svært lønnsam for det norske selskapet som har tent nærare 9 milliardar kroner på investeringa, skriv Dagens Næringsliv.

